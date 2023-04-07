المحترف الأول..صدام “البوديوم” في العاصمة وصراع البقاء بالأربعاء

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات الجولة الـ 22 من بطولة المحترف الأولى، والتي ستستمر على مدار يومي السبت والأحد.

ويحمل برنامج اليوم في طياته مواجهتين بأهداف متباينة، بالعاصمة والأربعاء على التوالي، بين من يبحث عن نقاط “البوديوم” وآخر عن نقاط النجاة من السقوط.

حيث سيكون ملعب الشهيد “إسماعيل مخلوف” بالأربعاء، مسرحا لقمة مثيرة، بين الأمل المحلي صاحب الـ 25 نقطة، ونجم مقرة صاحب الـ 26. في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بين فريقين يصارعان من أجل البقاء.

بينما ستكون الإثارة حاضرة بملعب 5 جويلية. سهرة اليوم، بمناسبة قمة الجولة بين مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة.

وتعد مواجهة العميد والسياسي. جد مهمة بالنسبة للفريقان، في سباقهما نحو إنهاء الموسم ضمن مركز مؤهل إلى المنافسة الإفريقية، ويتواجد أصحاب الديار في المركز الرابع بـ 31 نقطة بينما يتواجد الضيوف في الوصافة بـ 36 نقطة.

برنامج اليوم الجمعة:

أمل الأربعاء – نجم مقرة (سا 15:45)

مولودية الجزائر – شباب قسنطينة (سا 22:30)