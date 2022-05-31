المدير العام لسونلغاز: مستعدون لتموين تونس بالكهرباء حسب طلب شركة “ستاغ”
اكّد الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، على استعداد سونلغاز لتموين الجارة تونس بالكهرباء حسب طلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
فضلا عن التكوين وتصنيع قطع الغيار، مع التطلّع لآفاق تعاون أكثر نجاعة في المستقبل على جميع الأصعدة.
وجاء هذا التصريح عقب الزيارة التي قامت بها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء،إلى مقر مجمع سونلغاز.
وكان في استقبالها والوفد المرافق لها الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال وعدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز.
والذي قام بتقديم المجمّع، وكل ما يملك من قدرات وامكانيات وخبرات يمكن وضعها تحت تصرّف الاشقاء في تونس.
وضم الوفد المرافق للوزيرة التونسية كلّ من سفير الجمهورية التونسية بالجزائر رمضان الفايض والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز(ستاغ) هشام عنان.
وعدد من إطارات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية وشركة (ستاغ) التونسية، -كان في استقبالها-
واستعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الكهرباء والغاز، وآفاق تطويرها إلى مستوى العلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبها، أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، على توفّر الإرادة السياسية لرفع وتيرة التعاون الثنائي، مشيرة إلى ضرورة وضع ورقة طريق واضحة المعالم لإرساء مشاريع مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
من جهته، أكّد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز(ستاغ)، هشام عنان على العلاقات التاريخية والعريقة بين الشركتين في مجال ربط الشبكات وتبادل الخبرات.
وفي الختام اتفق الطرفان على تجديد اللقاءات في المستقبل القريب لتجسيد المشاريع المشتركة المتفق عليها بين البلدين.
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ترأس الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، اجتماعا للجنة التّعيين للمجمّع، بمقر المديريّة العامّة.
وحسب بيان للشركة، خصّص الاجتماع، لإقرار جملة من التعيينات والتحويلات. على مستوى مجمّع سونلغاز والشركات التابعة له، وكذا على مستوى مديريات التوزيع للولايات.
كما حضر الإجتماع، كلّ من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلّي. وعدد من الإطارات المسيّرة للشركة.
وتضمّنت التعيينات الجديدة، إطارات مسيّرة بالشركة الأم، وكذا الشركات التابعة لها. فضلا عن تعيينات وتحويلات لمديري توزيع الكهرباء والغاز بالولايات.
كما تأتي هذه الحركة، في إطار إعطاء نفس جديد، ومنح فرصة لكل الكفاءات والإطارات الشابة. وبعث ديناميكية جديدة سواء على مستوى المجمّع، والشركات أو حتى مديرات التوزيع بالولايات.
مما يساهم في تحسين المرفق العام، وأداء أحسن للخدمة العمومية والتقرب أكثر من المواطنين.
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سونلغاز تفسح المجال للشباب وتمنح الفرصة للكفاءات
أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، أن خارطة طريق المجمّع ومنهجية العمل ترتكز أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات.
وجاء ذلك، في كلمة لعجال، خلال اجتماعه سابق له، مع الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، بمقر المديرية العامة.
وحضر اللقاء، الأمين العام للمجمّع والمدير التنفيذي للرأس المال البشري بالنيابة الدكتور محمد شرتوح.
أين أكّد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، على العمل رفقة الشريك الاجتماعي خدمة لمصلحة العامة للعمّال بالدّرجة الأولى. وعدم ادّخار أي جهد لتهيئة ظروف ملائمة ومريحة في العمل لضمان نجاح مسعى الارتقاء بالراس الماس البشري للشركة.
كما شدد عجال، على أن العمل لن يكون بطريقة أحادية بل بالتّعاون والتشاور مع الشريك الاجتماعي. ويأتي ذلك لتحقيق مكاسب أكبر لعاملات وعمّال سونلغاز الرّائدة.
كما شرح المسؤول الأول عن سونلغاز، خارطة طريق المجمّع ومنهجية العمل. وكذا الأوليات التي يتعيّن الشروع فيها بالتشاور مع كلّ الفاعلين والشّركاء. والتي ترتكز أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات من جهة، وضمان الشفافية التّامة من جهة أخرى.
ومن جهتها، عبّرت الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، عن استعدادها الكامل للعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعاملات والعمّال. مؤكدة أن هذا يتأتى بالتعاون مع الرئيس المدير العام للمجمّع.
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