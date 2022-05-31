المدير العام لسونلغاز:  مستعدون لتموين تونس بالكهرباء حسب طلب شركة “ستاغ”

اكّد الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، على استعداد سونلغاز لتموين الجارة تونس بالكهرباء حسب طلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

فضلا عن التكوين وتصنيع قطع الغيار، مع التطلّع لآفاق تعاون أكثر نجاعة في المستقبل على جميع الأصعدة.

وجاء هذا التصريح عقب الزيارة التي قامت بها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء،إلى مقر مجمع سونلغاز.

وكان في استقبالها والوفد المرافق لها الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال وعدد من الإطارات المسيّرة في سونلغاز.

والذي قام بتقديم المجمّع، وكل ما يملك من قدرات وامكانيات وخبرات يمكن وضعها تحت تصرّف الاشقاء في تونس.

وضم الوفد المرافق للوزيرة التونسية كلّ من سفير الجمهورية التونسية بالجزائر رمضان الفايض والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز(ستاغ) هشام عنان.

وعدد من إطارات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية وشركة (ستاغ) التونسية، -كان في استقبالها-

واستعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الكهرباء والغاز، وآفاق تطويرها إلى مستوى العلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، على توفّر الإرادة السياسية لرفع وتيرة التعاون الثنائي، مشيرة إلى ضرورة وضع ورقة طريق واضحة المعالم لإرساء مشاريع مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

من جهته، أكّد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز(ستاغ)، هشام عنان على العلاقات التاريخية والعريقة بين الشركتين في مجال ربط الشبكات وتبادل الخبرات.

وفي الختام اتفق الطرفان على تجديد اللقاءات في المستقبل القريب لتجسيد المشاريع المشتركة المتفق عليها بين البلدين.

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