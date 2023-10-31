‏المنتخب الجزائري يتوج بالبطولة العربية السادسة للسباحة

توّج المنتخب الجزائري، بالبطولة العربية السادسة للسباحة، التي أقيمت بأبوظبي الإماراتية، في الفترة الممتدة ما بين الـ 27 والـ 30 أكتوبر الجاري.

وتمكنت السباحة الجزائرية، من بسط سيطرتها على البطولة العربية. التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

وتألقت العناصر الوطنية في البطولة العربية، في صورة جواد صيود وعرجون عبد الله ونسرين مجاهد، في مختلف الاختصاصات. وهو ما مكن الخضر للسباحة من التتويج بالدورة، برصيد 13 ذهبية، و3 فضية و4 برونزية.