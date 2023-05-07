المولودية تعلن نقل الداربي أمام بلوزداد إلى 5 جويلية

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن نقل لقاء الداربي المقرر بعد غد الثلاثاء، أمام الجار شباب بلوزداد، إلى ملعب 5 جويلية بدلا من الدار البيضاء.

وكشف إدارة العميد في بيان لها اليوم الأحد، عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن الداربي المندرج ضمن تسوية الجولة الـ 20، سيلعب في 5 جويلية. بعد تلقي موافقة من السلطات المعنية. على الطلب الذي تقدمت به.

كما أشارت إدارة المولودية. إلى أنه تم الإتفاق أيضا على حصة التذاكر الخاصة بكل فريق بنفس نسبة التوزيع في مباراة الذهاب.

مشيرة إلى أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بالشناوة. في عدة نقاط بيع مثل شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين، رويبة، الدار البيضاء والقليعة.

وفي الأخير نوه ذات المصدر، إلى أنه ولحد الساعة لم تستلم إدارة المولودية حصَّتها من التذاكر. وفي انتظار ذلك سيتم إعلام الأنصار بموعد إنطلاق عملية البيع.