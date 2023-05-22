الهبيري: “شباب بلوزداد يلعب كل المنافسات من أجل التتويج”

أكد نادر الهبيري، مساعد مدرب شباب بلوزداد، أحقية فريقه ببلوغ نصف نهائي كأس الجمهورية، أمس الأحد، على حساب الضيف جمعية الخروب، مبرزا بأن الشباب يلعب كل المنافسات من أجل التتويج.

وقال مساعد الكوكي في هذا الصدد: “تأهلنا متوقع والشباب لا يلعب الأدوار الأولى فقط. في الكأس يلعب من أجل التتويج وفي البطولة متصدر ويلعب من أجل اللقب.. فريقنا يلعب كل المنافسات من أجل التتويج”.

وفي تصريحات خص بها صفحة شباب بلوزداد، على “فيسبوك” أهدى التقني التونسي. التأهل في الكأس إلى جماهير الفريق، وختم: “نملك مجموعة قوية، والعزيمة موجودة ونعد الأنصار بالتتويج بالثنائية.”