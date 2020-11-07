الوزير الأوّل يعزي عائلة المجاهد بولاية إيليزي “خماية أسكيو”

قدّم الوزير الأوّل عبد العزيز جراد اليوم السبت تعازيه لعائلة المجاهد بولاية إيليزي خماية أسكيو الذي توفي عن عمر يناهز 88 سنة إثر مرض عضال.

ونشر الوزير الأوّل عبر صفحته على التويتر مايلي:

“ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المحكوم عليه بالإعدام سابقا المجاهد بولاية إيليزي خماية أسكيو رحمه الله”

“وبهذا المصاب الجلل أتقدم إلى أسرة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روحه ويسكنه فسيح جنانه وينعم ذويه الصبر والسلوان”

” إنا لله وإنا إليه راجعون”

ويعتبر الفقيد من الرعيل الأول الذي التحق بالثورة التحريرية بالمنطقة، حيث سجنه المحتل الفرنسي إبان الثورة.

كما كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية، قبل أن يتمكن من الهروب من سجن المستعمر.