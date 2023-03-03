انخفاض عمليات التجنيس البريطانية في الاتحاد الأوروبي

كشف المكتب الأوروبي للإحصاء، يوروستات، أن ما مجموعه 117 ألف مواطن بريطاني. حصلوا على الجنسية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن بين عامي 2010 و 2021.

ويكشف الأمر نفسه عن تسجيل 12906 تجنيسًا في عام 2021 ، مما يشير إلى انخفاض تدريجي. ومع ذلك ، فإن هذه المعدلات أعلى بكثير من فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،.

علاوة على ذلك ، ارتفعت الأرقام بشكل كبير بين عامي 2016 و 2019. وهي فترة الثلاث سنوات التي أعقبت مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل أكثر من 70000 تجنيس.

وسجلت ألمانيا أعلى معدلات التجنس بين البريطانيين ، حيث يتم تجنيس ثلث جميع المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي هنا.

تليها فرنسا والسويد بإجمالي 14،726 و 13،482 إجمالي التجنيس على التوالي، بينما تم تجنيس 8،805 بريطاني في هولندا.

بناءً على حجم السكان، تتمتع قبرص بأعلى معدلات التجنس بين البريطانيين المسجلة بين عامي 2010 و 2021. بواقع 6141 منهم أو سبعة مواطنين بريطانيين لكل 1000 قبرصي.

تأتي الثانية بعد لوكسمبورغ مع 1،861 أو 3.15 بريطاني لكل 1000 نسمة ومالطا مع ثلاثة بريطانيين لكل 1000 شخص.

علاوة على ذلك ، هناك شخص واحد من بين كل 1000 شخص بريطاني، مما رفع العدد الإجمالي إلى 13482.

وتحتل فرنسا المرتبة 13 ، مع 14723 بريطانيًا أصبحوا مواطنين فرنسيين.

علاوة على ذلك، ارتفع عدد الرعايا البريطانيين الذين يعيشون في مختلف دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. لا سيما في البرتغال، حيث أصبح البريطانيون ثاني أكبر جنسية في البلاد في الفترة بين 2019 و 2020.

جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 34.6 في المائة في هذه المجموعة الجنسية ، ويصل مجموعها إلى 46238.

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