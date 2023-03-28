انطلاق عملية بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة والأخضر الليبي

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، سهرة أمس الاثنين، عن انطلاق عملية بيع تذاكر، مباراة الفريق في منافسة كأس الكاف، أمام ضيفه الأخضر الليبي.

ويستقبل الاتحاد الأحد المقبل، ممثل الكرة الليبية، بملعب 5 جويلية الأولمبي، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة، من دور مجموكات كأس الكاف.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه: “قد تم فتح المنصة الرقمية لبيع تذاكر مباراة إتحاد العاصمة – النادي الاخضر الليبي، التي تدخل في إطار الجولة السادسة للمجموعة “أ” (دور المجموعات) من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.”

يذكر أن الاتحاد يتواجد في وصافة المجموعة بـ 8 نقاط، على بعد نقطة من المتصدر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، مقابل 5 نقاط لكل من سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي والأخضر ليبي.

وعليه فإن التعادل بأي نتيجة يكفي أشبال المدرب بن شيخة، للعبور إلى الدور القادم من كأس الكاف، بينما يحتاج الاتحاد للفوز وانتظار هزيمة أو تعادل مارومو الجنوب إفريقي، من أجل التأهل في الصدارة.