بالصور.. دوما يرسم التحاقه بالعارضة الفنية لوفاق سطيف

رسّم التقني الفرنسي، فرانك دوما، التحاقه بالعارضة الفنية لوفاق سطيف، مرفوقا بمساعده الأول، الدولي الجزائري السابق، سليمان رحو.

وقدمت إدارة وفاق سطيف، أمس الأحد، مدربها الجديد، تحسبا للموسم الكروي الجاري 2023-2024، خلفا لعبد القادر عمراني، الذي غادر الفريق قبل انطلاق المنافسة، بسبب عدم اتفاقه على بعض البنود المتواجدة في القانون الداخلي.

وستكون تجربة دوما القادم من تي بي مازيمبي الكونغولي، الرابعة في البطولة الجزائرية، بعد إشرافه على كل من شبيبة القبائل وأهلي البرج بالإضافة إلى شباب بلوزداد، وهو ما تعول عليه أسرة الوفاق، من أجل إعادة ترتيب البيت، والعودة بقوة إلى الواجهة.