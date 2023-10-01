بالصور.. صادي يزور مقر “موبيليس”

قام اليوم الأحد، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بزيارة مجاملة قادته إلى المديرية العامة لشركة “موبيليس“.

والتقى رئيس “الفاف” صادي بـ “شوقي بوخزاني” الرئيس الرئيس المدير العام لموبيليس، حسبما جاء في بيان نشرته الأخيرة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وأفاد متعامل الهاتف النقال، في ذات البيان، بأن اللقاء كان فرصة لصادي وبوخزاني. من أجل إجراء محادثات شملت أوجه الرعاية والمرافقة التي يقدمها موبيليس بإعتباره الراعي الرسمي لكرة القدم والرياضة في الجزائر.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن لقاء صادي وبوخزاني، كان جد مثمر وبناء ويصب في خدمة الرياضة الجزائرية وتطويرها.