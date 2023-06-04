بالصور.. لياسما تكرّم بن حمودة بالميدالية الإفريقية

في التفاتة رائعة قامت إدارة اتحاد العاصمة، بتكريم لاعبها الراحل، بلال بن حمودة، بالميدالية الإفريقية، على هامش تتويج الفريق، أمس السبت، بلقب كأس الكاف.

وحضر مباراة النهائي، والد بن حمودة، بدعوة من مسؤولي الاتحاد. ليتم بعد التتويج منحه ميدالية ذهبية، تكريما لنجله الراحل.

وهي الخرجة التي لاقت استحسانا كبيرا. من جماهير النادي العاصمي، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها الفقيد في قلوب عشّاق اللونين الأحمر والأسود.

للإشارة فإن بلال بن حمودة، لقي مصرعه يوم الـ 10 جوان 2022، في حادث مرور أليم، في طريق عودته إلى منزله الواقع بحجوط بولاية تيبازة، في خبر نزل كالصاعقة على محبي الكرة الجزائرية عامة، وأسرة الاتحاد بشكل خاص.