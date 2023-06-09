بالفيديو.. البرازيلي باكيتا والإيطالي إيمرسون بقميص الخضر

صنع قميص المنتخب الوطني، الحدث في احتفالات نادي وست هام الانجليزي، أمس الخميس، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ونشر لاعب الخضر، ونجم “الهامرز” سعيد بن رحمة، اليوم الجمعة. فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على “أنستغرام” يظهر البرازيلي لوكاس باكيتا، وهو يحتفل بقميص المنتخب الوطني.

قبل أن يقوم باكيتا، بمنح قميص الخضر، لزميله ذو الأصول البرازيلية. ولاعب منتخب إيطاليا، إيمرسون بالميري، الذي ارتدى بدوره قميص المنتخب، خلال احتفالات الانجاز الأوروبي الذي حققه وست هام، على حساب فيورتينا الإيطالي.

وهو الفيديو الذي تفاعلت معه جماهير الخضر، وتم تداوله على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.