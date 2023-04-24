بالفيديو.. الليغ1 تتغنى بمراوغات بوعناني

تغنى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “ليغ1” بفنيات الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، نجم نادي نيس الصاعد.

ونشر حساب “الليغ1” على “فيسبوك” فيديو لاحدى لقطات لاعب الخضر. راوغ خلالها 5 لاعبين أحدهم بـ”الجسر الصغير”، قبل أن يُسدد يسارية زاحفة اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس كليرمون فوت. السنغالي موري دياو.

وخطف بوعناني الأنظار. خلال مباراة الجولة الـ 32 من الليغ1، التي انهزم فيها ناديه نيس ظهر أمس، على يد الضيف كليرمون فوت، بثنائية لهدف.

وبالرغم من الهزيمة، إلا أنّ بوعناني، الذي شارك أساسياً إلى غاية الدقيقة 80 لحظة تغييره بمواطنه بلال براهيمي، تألق بشكل ملفت للانتباه، واختير، الأفضل من جانب نادي نيس، حسب موقع “هوسكورد” الذي منحه تقييم 7.4