بالفيديو.. عمورة هداف ويصل للمساهمة الـ 10 في “البوندسليغا”

عاد المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، للتألق من جديد في سماء “البوندسليغا” الألمانية، رفقة ناديه فولسبورغ.

وتأخر فولسبورغ، بهدف بداية من الـ 11 من مباراته التي حلّ فيها مساء اليوم الأحد. على الضيف ماينز 05، ضمن فعاليات الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

غير أن مهاجم “الخضر” أعاد فريقه إلى اللقاء، بهدف في الدقيقة الـ 20، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس ماينز، روبين زينتير، وأسكنها في شباك الأخير، بسهولة.

وبذلك، وصل عمورة، في أول مواسمه ضمن منافسة “البوندسليغا” إلى المساهمة التهديفية رقم 10 في لقاءه الـ 11. بواقع 5 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة.