بالفيديو.. ميسي يصل إلى السعودية!

حل صبيحة اليوم الاثنين، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالسعودية في زيارة خاصة رفقة عائلته.

وارتبط اسم ميسي في الفترة الماضية، بنادي الهلال السعودي. الذي يريد التعاقد معه بأي ثمن، من أجل مقارعة النصر، الذي تعاقد مع الغريم التقليدي لميسي، كريستيانو رونالدو الصائفة المقبلة.

غير أن تواجد ميسي بالسعودية، لا علاقة له بالالتحاق بنادي الهلال. حيث كشفت الصحافة المحلية، بأن النجم الأرجنتيني، سيقوم بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية.

يذكر أن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أعلن السنة الفارطة، عن الاتفاق مع ليونيل ميسي، لكي يصبح سفيرا للسياحة في المملكة.