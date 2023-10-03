بحضور عنتر يحيى.. صادي يستقبل المدير التنفيذي لـ “لوناف”

استقبل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، أمس الاثنين، بمقر الفاف، محمود الهمامي، المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن صادي بحث رفقة الهمامي. القضايا التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين الكرويتين وآفاق تطويرهما.

بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بتنظيم المنافسات المقبلة المقررة وفق رزنامة لوناف.

كما شهد الاجتماع حضور، الدولي السابق، عنتر يحيى، بصفته مدير التطوير في إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”.