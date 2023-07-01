بعد نجاح تجربة زرقان.. شارلوروا يستهدف لاعبا جديدا من بارادو

تستهدف إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، ضم لاعب جديد من أتليتيك بارادو، الصائفة الجارية، وذلك، بعد نجاح تجربة آدم زرقان، وبدرجة أقل نذير بن بوعلي.

وكشفت صحيفة “آخر ساعة” البلجيكية، مساء أمس الجمعة. بأن مسؤولي النادي البلجيكي. دخلوا في مفاوضات جد متقدمة مع نظرائهم من “الباك” بهدف التعاقد مع ياسين تيطراوي.

كما أوضحت الصحيفة ذاتها، بأن تيطراوي، صاحب الـ 19 ربيعا، سيكون بنسبة كبيرة، البديل المحتمل لزميله السابق في بارادو، آدم زرقان، الذي اقترب من مغادرة الفريق. في ظل كثرة اهتمامات الأندية الأوروبية بخدماته.