ليكيب تكشف راتب بلايلي مع أجاكسيو
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، عن رواتب اللاعبين الناشطين في الليغ1، ومنها راتب الدولي الجزائري الناشط بصفوف أجاكسيو يوسف بلايلي.
وحسب تقرير الصحيفة الفرنسية، يتلقى اللاعب يوسف بلايلي راتب إجمالي قدره 35 ألف يورو شهريًا، كأغلى لاعب في نادي أجاكسيو.
كما أوضح المصدر، أن نجم الخضر بلايلي، هو الوحيد الذي ينال هذه الأجرة مع الفريق، رفقة المدرب أوليفيي بانتالوني.
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— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023
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