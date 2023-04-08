بلايلي يوجه رسالة قوية إلى حجام

وجه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسالة دعم إلى زميله في المنتخب، ومدافع نادي نانت الفرنسي، جوان حجام.

ويمر حجام، الذي بصم مارس الماضي، على أولى خطواته مع الخضر، بمرحلة صعبة، بسبب تهميشه من طرف مدربه في نانت، أنطوان كومباريه، نتيجة تمسكه بصيام رمضان خلال مباريات الفريق.

ونشر نجم أجاكسيو الفرنسي، يوسف بلايلي. “ستوري” عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” أمس الجمعة. صورة معبرة يعلن من خلاله دعمه المطلق لحجام.

وتمثلت الصور في يد تحمل العلم الجزائري وهي ترفع يدا أخرى عليها قميص حجام مع نادي نانت.