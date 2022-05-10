بلعريبي: لجنة مشتركة بين وزارتي السكن والمالية للنظر في أسعار الحديد

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي اليوم الثلاثاء، عن لجنة وزراية مشتركة بين وزارة السكن والمالية للنظر في أسعار الحديد.

وفي هذا السياق، قال الوزير لتلفزيون “النهار”، على هامش زيارته التفقدية لولاية أولاد جلال، أن الزيادات في أسعار الحديد، هي زيادات على المستوى العالمي وليس على المستوى الوطني فقط.

وأضاف بلعريبي أنه بقرار من الوزير الاول أيمن بن عبدالرحمان، فيه “لجنة وزارية مشتركة، مابين وزارة السكن والمالية، لدراسة هذا الملف والنظر في تداعيات ارتفاع أسعار الحديد، وهذا لايجاد الحلول حتى لايؤثر على مؤسسات الإنجاز. وتعطيل المشاريع التي هي قيد الانجاز”.

كما أضاف الوزير أن “قيمة الاعانات المالية لولاية أولاد جلال، غير مطروح في المرحلة الحالية.”

وتابع:”ممكن تكون اعانات مع نهاية السنة في قانون المالية 2023.”

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كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه لا يمكن تسبيق الإعانات المالية للبناء الريفي. لأنه هناك من تلاعب بها دون إنجاز مساكنهم.

وقال وزير السكن خلال زيارة عمل وتفقد لولاية المغير اليوم الإثنين، وخلال رده على طلب رؤساء البلديات وكذا فعاليات المجتمع المدني. حول ضرورة تسبيق الدفعة الأولى من فاتورة الإعانات المالية المخصصة للبناء الريفي. لأن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من إنجاز منازلهم.

وأكد وزير السكن، أنه في الكثير من المرات توجهنا إلى العدالة. من أجل إسترداد الإعانات التي تم تقديمها.

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