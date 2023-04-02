بلقبلة يدخل تاريخ بريست الفرنسي برقم مميز

سيكون الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، ظهر اليوم الأحد، على موعد مع كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ناديه بريست الفرنسي.

ويستعد بريست لاستقبال نادي تولوز بقيادة لاعبه الدولي الجزائري الآخر، فارس شايبي. بداية من الساعة 14:00. ضمن الجولة الـ 29 من الليغ1 الفرنسية. وهي المباراة التي سيبدأها لاعب الخضر، أساسيا كعادته.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الفرنسي عبر “تويتر” اليوم الأحد. بأن بلقبلة، سيلعب بمناسبة لقاء اليوم أمام تولوز. مباراته رقم الـ 118 رفقة بريست في الليغ1 الفرنسية.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن بلقبلة، بهذا الرقم سيدخل رسميا قائمة الأكثر مشاركة رفقة بريست تاريخيا في الليغ1 الفرنسية، بتواجده في المركز الـ 10.