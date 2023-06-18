بلماضي يحدث ثورة في تشكيلة الخضر أمام أوغندا

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الأحد، أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وحملت تشكيلة الخضر، مفاجآت بالجملة، بعدما قرر بلماضي، استغلال شكلية المباراة، من أجل إراحة الركائز من جهة، ومنح فرصة للعناصر الجديدة من جهة أخرى.

وسشتهد المباراة المرتقبة بملعب “جابوما” أول ظهور للوافد الجديد، حيماد عبدلي، مع الخضر، بينما تأجلت أول مشاركة للوجه الجديد الآخر، حسام عوار.

فيما تميزت تشكيلة الخضر، بمشاركة رباعي اتحاد العاصمة. منذ البداية ويتعلق الأمر بكل من لوصيف وبلعيد وشيتة ومحيوص.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماندريا

الدفاع: لوصيف، بلعيد، بن سبعيني، حجام.

الوسط: شيتة، بلقبلة، عبدلي

الهجوم: بوعناني، محيوص، عمورة.