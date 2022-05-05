بلينكن يصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إصابة أنتوني بلينكن وزير الخارجية بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيخضع لحجر صحي في منزله.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس الأربعاء أن بلينكن حاصل على التطعيم الكامل ضد الفيروس والجرعة المعززة، ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة.

وأضافت أن بلينكن لم يقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا منذ عدة أيام، مشيرة إلى أنّ مراكز السيطرة على الأمراض، وبالتشاور مع مكتب الخدمات الطبية التابع للإدارة، سيتم عزل بلينكن في المنزل، ويحافظ على جدول عمل افتراضي.

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