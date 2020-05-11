بن دودة تشارك في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة بالوطن العربي

شاركت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

وحسب صفحة الوزارة على فايسبوك، شاركت بن دودة في هذا الاجتماع، الذي دعت إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، عبر تقنية التحادث المرئي عن بعد.

وعرضت وزيرة الثقافة، مبادرات الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي في ظل الأزمة الصحية الراهنة

وكذا ما تم برمجته من نشطات ثقافية وفنية ومحاضرات افتراضية عبر منصات التواصل.

إضافة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مرافقة للفنانين المتضررين من الوباء.

وتقدمت الوزيرة بالمناسبة، باقتراحات وآراء حول ضرورة إنشاء منصات إلكترونية ثقافية لنشر وتوزيع المحتوى الثقافي العربي.

وعرف هذا المؤتمر مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعديد من الوزراء العرب وممثل منظمة اليونسكو.