بن سبعيني ضمن قائمة أفضل 20 ظهيرا في العالم

تواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في قائمة أفضل 20 لاعبا في منصب ظهير، تحقيقا للاحصائيات الإيجابية هذا الموسم.

ونشر حساب DATA´Foot المتخصص في الإحصائيات، اليوم عبر منصة x، تقرير لأفضل 20 ظهيرًا مساهمة دفاعيا وهجوميا هذا الموسم.

وجاء لاعب الخضر بن سبعيني، في المركز الـ 19، وبتنقيط 88.6 من الـ100، كأول لاعب إفريقي في القائمة، والخامس في البوندسليغا.

للإشارة، شارك بن سبعيني في 6 مواجهات مع فريقه دورتموند، كلها كأساسي وبمعدل 76 دقيقة في المواجهة الواحدة.

ونال رامي متوسط تنقيط 7.25 هذا الموسم في المباريات التي خاضها هذا الموسم حسب موقع “سوفا سكور”.