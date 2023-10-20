بن سبعيني ضمن قائمة أفضل 20 ظهيرا في العالم
تواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في قائمة أفضل 20 لاعبا في منصب ظهير، تحقيقا للاحصائيات الإيجابية هذا الموسم.
ونشر حساب DATA´Foot المتخصص في الإحصائيات، اليوم عبر منصة x، تقرير لأفضل 20 ظهيرًا مساهمة دفاعيا وهجوميا هذا الموسم.
وجاء لاعب الخضر بن سبعيني، في المركز الـ 19، وبتنقيط 88.6 من الـ100، كأول لاعب إفريقي في القائمة، والخامس في البوندسليغا.
للإشارة، شارك بن سبعيني في 6 مواجهات مع فريقه دورتموند، كلها كأساسي وبمعدل 76 دقيقة في المواجهة الواحدة.
ونال رامي متوسط تنقيط 7.25 هذا الموسم في المباريات التي خاضها هذا الموسم حسب موقع “سوفا سكور”.
📊 Les 20 premiers latéraux de mon indice de performance statistique cette saison.
⚠️ Je n’ai pas parole d’évangile, aucun indice n’est parfait. Je re-travaille les miens constamment. Pas besoin de prendre la chose à cœur ou de venir se plaindre qu’un joueur n’est pas là, c’est… pic.twitter.com/TzJKZC4O4U
— DATA´Foot (@DTFootball_) October 19, 2023