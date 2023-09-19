بن سبعيني يتحدى “البياسجي” وزروقي يواجه سيلتيك

سيكون ثنائي الخضر رامي بن سبعيني ورامز زروقي، سهرة اليوم الثلاثاء، على موعد مع دخول غمار أغلى المنافسات الأوروبية.

ويحل بن سبعيني، رفقة ناديه بوروسيا دورتموند، ضيفا ثقيلا على “البارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، لمواجهة سان جيرمان، في قمة واعدة ضمن افتتاح لقاءات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

بينما يستقبل زروقي، ونادي فينورد روتردام، نادي سيلتيك الهولندي، أملا في تحقيق انطلاقة قوية في المجموعة الخامسة لـ “الشامبينز ليغ” وتعويض البداية المتعثرة في الدوري الهولندي.

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في حين يواجه الفرانكو جزائري ياسين عدلي، رفقة أسي ميلان الإيطالي، الضيف نيوكاسل الانجليزي، في لقاء سيغيب عنه لاعب الخضر، إسماعيل بن ناصر، ضمن المجموعة السادسة التي تضم بوروسيا وباريس سان جيرمان.