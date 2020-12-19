بن فريحة: لجان ولائية لتحيين التخصصات ومعهد لرسم توجهات التكوين المهني

كشفت وزير التكوين والتعليم المهني هيام بن فريحة عن تنصيب لجان لوضع خرائط بيداغوجية تراعي خصوصية كل ولاية مما مما يعكس واقع التنمية الاقتصادية.

وخلال لقاء مع تلفزيون النهار قالت ذات المسؤولة أن المرحلة الثانية تتضمن خلق مؤسسات هندسة بيداغوجية قادرة على تقديم الدراسات والاستشراف.

وفي هذا الصدد تضيف الوزير أن المعهد الوطني للتعليم والتكوين المهنيين هو الذي سيعنى بدراسة متطلبات واحتياجات المحيط الاقتصادية وفق مجلس علمي.

واكدت أن هذا المعهد سيمنح كل الصلاحيات لرسم التوجه العام للقطاع، مشيرة إلى أن القطاع يحوي على 23 شعبة تتضمن 495 تخصصا.

أما بالنسبة للتعليم المهني فكشف أنه يوجد فيه 7 شعب تضم 98 تخصصا حسب المسؤولة الاولى عن القطاع

وكشفت الوزيرة عن وجود برامج جديدة للتخصصات تتعلق بقطاع البيئة ، الطاقات المتجددة والمناجم خاصة عمليات التنقيب ، الصيد البحري والذي يضم 29 مهنة.

كما سيتم إطلاق تخصصات في مجال مساعدي التوثيق خاصة الجانب القانوني لإبرام العقود وغيرها.

فيما شددت المتحدثة أن هناك توجها نحو تعزيز تكوين الكادر البشري في الصناعات التحويلية بالجزائر و الزراعة التحويلية.

كما كشفت الوزيرة عن وجود نقص في استغلال الإمكانات التي تزخر بها الجزائر خاصة في المجال الفلاحي.

وفيما يخص مستجدات القطاع كشفت وزيرة التكوين عن التفكير في خلق أقطاب امتياز والعمل رفقة مخابر الجامعات ومعاهد التكوين لتعزيز العلاقة بين الجامعة ومؤسسات التكوين.