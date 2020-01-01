بن قرينة: نشترط حكومة خارجة من رحم الشعب

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع لحوار جامع لا يقصي أي جهة.

وأوضح بن قرينة أن حركة البناء الوطني تدعوا سواء كانت في الحكومة أو لا، إلى الابتعاد عن الحسابات الضيقة، ومساعدة الحكومة لإخراج الجزائر من الإنعاش إلى بر الأمان.

كما صرح بن قرينة أن الحركة لم تكن تعتبر الإنتخابات سابقا كأفضل الحلول، لكنها اليوم أثبتت أنها هي الرواق الوحيد الأمن.

وقال في السياق ذاته أن الإنتخابات قطعت الطريق في وجه المغامرين.

متمنيا أن تكون الحكومة القادمة حكومة نوفمبرية خارجة من رحم الشعب، و أن لا تنتكر لمطالب الحراك الشعبي.

كما أصر بن قرينة على تدخل العدالة بخصوص التحقيق في ملف تزوير 6 ملايين صوت للمترشح للرئاسيات السابق.

واعتبر بذلك أي خسارة للحكومة القادمة في حل الملفات الثقيلة، هي خسارة للجزائر كلها.

وبخصوص الدستور وتعديله، أكد بن قرينة أنه يتطلع لدستور يكرس الحريات الجماعية و الفردية، و يعمم إستعمال اللغة العربية.