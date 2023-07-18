بن ناصر: “أخوض معركة طويلة في رحلة التعافي”

طمأن متوسط ميدان الخضر، إسماعيل بن ناصر، جماهير المنتخب الوطني وأنصار ناديه أسي ميلان، بخصوص برنامج إعادة التأهيل الذي يخضع له في مصحة “أسبيتار” القطرية.

وكان بن ناصر، قد تعرض شهر ماي الفارط، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، أنهت موسمه مبكرا، وستبعده عن الميادين لـ 6 أشهر، حسب التقارير الطبية الأولوية.

وقال لاعب الخضر، في حوار خص به شبكة “بي إن سبورت” القطرية. حول العمل الذي يخضع له في قطر: “الأخبار إيجابية وبرنامج العمل يسير وفق ما تم تسطيره”.

مضيفا: “هذه أول إصابة تبعدني عن الملاعب لفترة طويلة، وأتمنى أن تكون الأخيرة.. التعافي من هذا النوع من الإصابات يتطلب الدقة، وعليك أن تكون قويا ذهنيا. لأن العامل النفسي يؤثر على مسار التعافي من الإصابة”.

كما أوضح، بن ناصر، بأنه تم تسجيل تقدم كبير بعد كل يوم خلال برنامج التعافي. مضيفا: “هي معركة طويلة يجب خوضها وتجربة يجب أن أعيشها وإن كانت صعبة. لا يمكن للانسان أن يعيش إلا الأشياء الجميلة في الحياة. وما عليك سوى أن تستمد الأشياء الايجابية حتى في الظروف الصعبة”.

وفي الأخير، أكد نجم ميلان، بأنه اختار “أسبيتار” بعد كل ما سمعه عن المصحة عالميا، إلى جانب الشراكة الموجودة مع “الفاف”. مشيرا إلى أن المركز يتوفر على أفضل المختصين في مختلف الاصابات. وتجهيزات وتكنولوجيا متطورة.. وأنا راض بالعمل الذي نقوم به”.

🎙️ الجزائري 🇩🇿 إسماعيل بن ناصر @IsmaelBennacer نجم ميلان @acmilanar يؤكد لـbeIN SPORTS أن برنامج العلاج الذي يخضع له في مستشفى أسبيتار يسير في ظروف جيدة pic.twitter.com/j5ctN58iBJ

— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 17, 2023