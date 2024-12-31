بودبوز لشرقي وأكليوش: “اختارا المنتخب الذي يريده القلب”

نصح الدولي الجزائري السابق، ونجم شبيبة القبائل، رياض بودبوز، الثنائي الفرانكو جزائري، ريان شرقي، ومغناس أكليوش، باختيار المنتخب الذي يريده “القلب” بين الجزائر وفرنسا.

ويعتبر بودبوز، الذي تنبأ له الفرنسيون بمستقبل كروي واعد. من بين قلة اللاعبين الذين اختاروا الجزائر، في سن مبكرة من دون انتظار دعوة من المنتخب الفرنسي.

واعترف لاعب “الخضر” السابق، بصعوبة الاختيار بين منتخبين، وقال: “بكل صراحة، سيكون الأمر صعبا للغاية، يجب حقا أن يحترم الأشخاص اختيارات اللاعبين. ذهنيتي بسيطة جدا، إن لم تفعل ذلك من قلبك، فلا فائدة من تمثيل منتخب كخيار ثانوي”.

وواصل بودبوز، في تصريحات خص بها “ليكيب” الفرنسية: “اليوم، يمكن الوصول إلى اللاعبين بسهولة كبيرة، نقوم بخيارات لا تعجب، ونتعرض للفور إلى الشتم، ولهذا السبب من المهم جدًا أن تكون محاطًا بحضن العائلة.”

أما بخصوص نصيحته للثنائي شرقي وأكليوش، الذي ارتبط اسمه بتمثيل “الخضر”، بالموازاة مع تعرضه لضغوطات من أجل حمل ألوان فرنسا. ختم خريج مدرسة سوشو الفرنسي: “قوموا بالاختيار من القلب.. وقبل كل شيء، قرروا بأنفسكم، ولا تسمحوا لأي شخص بالتأثير على ما تشعرون به في أعماقكم.”