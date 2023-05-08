بوزيدي: “مرحبا بالقدامى ومهمتي مع الشبيبة تبدأ في مباراة الحمراوة”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، استعداده للعمل مع قدامى لاعبي الفريق، مبرزا بأن مهمته على رأس الشبيبة ستبدأ بعد لقائي خنشلة والبيض.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، على هامش سفرية الفريق نحو باتنة. تحسبا لمباراة الغد أمام اتحاد خنشلة ضمن تسوية الجولة الـ 19، أوضح بوزيدي، بأنه يتمنى العمل رفقة قدامي الشبيبة.

كما أضاف ذات المتحدث: “أتمنى وجود القدامى في الفريق.. على سبيل المثال بعد اللقاء الأخير تلقيت اتصالا من لارباس وفرقاني بعث لي رسالة نصية، وبدوري استفسرت على أدغيغ”.

مبرزا في السياق ذاته: “هناك أسماء لعبت وتملك مستوى.. هذه الناحية (يقصد منطقة القبائل) تملك رجالا ولاعبين قدامى”.

وعلى صعيد آخر، رفض بوزيدي، الذي استنجدت به الإدارة لإنقاذ الكناري من شبح السقوط الذي يراوده في الموسم الجاري، الحديث عن المشاكل الجانبية التي يعيشها النادي.

كما أشار إلى أنه يسعى لإبعاد لاعبيه عن كل ما يحدث للتركيز على المباريات، وختم: “هناك تغيير نعم ولكن عندو ماليه.. أريد أن يحافظ اللاعبون على نفس ذهنية الأسبوع الفارط، وأمام مولودية وهران تنطلق بطولتي.”