بوشاشي يرفض المشاركة في لجنة الوساطة والحوار

رفض المحامي، مصطفى بوشاشي، اليوم الاثنين، المشاركة والالتحاق بلجنة الوساطة والحوار.

وفي البيان الذي أصدره بوشاشي، اليوم الاثنين، شكر الذين اقترحوا إسمه ليكون ضمن لجنة الوساطة والحوار.

وقال بوشاشي “لا أحد يرفض فكرة الحوار الجاد الذي يؤدي الى الخروج من الأزمة والانتقال بطريقة سلسة الى ديمقراطية حقيقية، ولكن وفي نفس الوقت لا أعتقد بأن المعطيات والشروط متوفرة لكي أشارك في هذه اللجنة “.

وذكر بوشاشي بموقفه المبدئي، أنه لإنجاح أي حوار يجب توفير جملة من الشروط، من بينها إطلاق سراح معتقلي الرأي، الكف عن التحرش بالمتظاهرين سلميا عبر الاعتقالات، عرقلة ومنع دخول المتظاهرين الى العاصمة.

كما دعا إلى فتح وسائل الإعلام العامة و الخاصة أمام كافة الآراء و الحساسيات، وفتح الفضاء العام و إتاحة الفرصة للجميع للتواصل معا بكل حرية ، وهذا بأن تكف الادارة عن عرقلة وتقييد عمل النشطاء .

وشدد بوشاشي على ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك المتمثلة في رحيل رموز النظام .

وأضاف ” على ضرورة وجود ضمانات بأن السلطة ستستجيب لمخرجات الحوار ونظرا لعدم توفر هده الضمانات والشروط حاليا أعلن عدم مشاركتي في لجنة الحوار و الوساطة”.

وأكد بوشاشي أن أي حوار جاد يأخذ مطالب الحراك السلمي بعين الاعتبار سوف يثمنه ويعمل على إنجاحه.