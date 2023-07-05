بوشكريو: “هدفنا إنهاء البطولة العربية في أحسن مرتبة”

أكد مدرب الخضر لكرة اليد، صالح بوشكريو، استهدافه قيادة المنتخب لإنهاء الألعاب العربية “الجزائر 2023” في أحسن مرتبة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء، قبل 48 ساعة عن انطلاق منافسة كرة اليد، قال بوشكريو: “سنلعب أول مباراة هذا الخميس، حضّرنا كما ينبغي ولكن لم نلعب أي مباراة ودية بسبب ضيق الوقت، وكان أمامنا 20 يوما فقط”.

قبل أن يستدرك: “رغم ذلك، لعبنا مباريات تطبيقية بتواجد 24 لاعبا، واخترنا في النهاية أحسن اللاعبين في القائمة النهائية“.

أما عن أهداف المشاركة الجزائرية، قال بوشكريو: “الهدف الأول هو إنهاء المنافسة في أحسن مرتبة.. ولكن المهمة ستكون صعبة للغاية، بتواجد منتخب السعودية الأول، والذي يملك تجربة كبيرة وشارك في 4 كؤوس عالم”.

مضيفا: “الفريق القطري قوي أيضا، لأن الدوري القطري يضم لاعبين محترفين.. صحيح أنهم لم يأتوا بالفريق الأول، ولكن حتى الفريق الثاني شاهدنا أنه فاز في نهائي ألعاب الخليج على البحرين ما يعني أنه منتخب قوي”.

ويدشّن المنتخب الوطني لكرة اليد، مشاركته في الألعاب العربية، غدا الخميس، بمواجهة الأردن، على أن يلتقي بقطر يوم الجمعة، والعراق يوم السبت القادم، بينما سيكون معفيا من لقاءات الأحد، ويختتم مبارياته الاثنين بمواجهة السعودية.

يذكر أن المنافسة في كرة اليد المقررة ما بين الـ 6 والـ 14 جويلية الجاري، ستلعب على شكل بطولة مصغرة تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي.