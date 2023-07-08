بوصوف بلوزدادي إلى صيف 2025

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، رسميا عن ضم اللاعب اسحاق بوصوف، بصفة نهائية إلى الفريق بعقد يمتد لموسمين.

والتحق بوصوف الصائفة الفارطة بالشباب على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من نادي لوميل البلجيكي، المرتبط معه بعقد إلى صيف 2025.

وتألق بوصوف بشكل ملفت للانتباه مع أبناء لعقيبة هذا الموسم، ما دفع الإدارة لاقتراح شراء عقده مع لوميل البلجيكي، الذي وافق في النهاية على مقترح الشباب.

وأعلنت إدارة بلوزداد، على لسان رئيسها مهدي رابحي، أمس الجمعة، بعد الفوز على اتحاد العاصمة، بأن بوصوف، أصبح ملكا للفريق، وأوضح الرئيس في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي، بأن صاحب الـ 21 ربيعا، وقع رسميا عقدا لموسمين مع الشباب.