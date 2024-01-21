بونجاح ثاني أفضل هدافي الخضر في الـ”كان”

ارتقى المهاجم بغداد بونجاح، إلى وصافة الهدافين التاريخيين للخضر، في منافسة كأس أمم إفريقيا، بفضل ثنائيته أمس السبت، أمام منتخب بوركينافاسو.

ورفع بونجاح، بفضل ثنائيته أمس، غلّته إلى 3 أهداف في “كان” كوت ديفوار. كأفضل هداف للدورة، بعد هدفه في مرمى أنغولا.

ووصل بذلك، لاعب السد القطري. إلى هدفه الـ 5 في أكبر المسابقات القارية بعد هدفيه في نسخة 2019، أمام كينيا في اللقاء الافتتاحي والسنغال في النهائي. ليصبح ثاني أفضل هداف جزائري في الـ “كان” مناصفة مع الدولي السابق جمال مناد.

كما تجاوز بونجاح، زميله الحالي في الخضر، إسلام سليماني. صاحب الـ 4 أهداف، وبات على بعد هدف واحد من صدارة قائمة الهدافين الجزائريين في الـ”كان” التي يتقاسمها القائد الحالي رياض محرز. والدولي السابق لخضر بلومي.