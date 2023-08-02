بونجاح يتأهل إلى ربع النهائي وجزائريو الوداد يغادرون البطولة العربية

حجز الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، رفقة ناديه السد القطري، مقعدا في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الجارية وقائعها بالسعودية، بينما أقصي الثلاثي الجزائري الناشط في الوداد البيضاوي المغربي دراوي وبن عيادة وشتي من المنافسة.

وجاء تأهل السد، عقب فوزه مساء اليوم الأربعاء، بهدف من دون رد، أمام أهلي طرابلس الليبي، سجله البرازيلي باولو أوتافيو، في الدقيقة 89 من اللقاء المندرج ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وهو الانتصار الذي سمح للسد بالتأهل إلى الدور القادم، في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ولحساب ذات المجموعة، أقصي نادي الوداد البيضاوي، الذي يضم في صفوفه الثلاثي الجزائري، بن عيادة وشتي ودراوي، بعد الهزيمة بثنائية لهدف اليوم أمام الهلال السعودي الذي رافق السد لربع النهائي، وهي المباراة التي شارك فيها دراوي أساسيا.

وبعد هذه الهزيمة تجمد رصيد الوداد البيضاوي، عند النقطتين فقط، بعدما تعادل في اللقاءين السابقين أمام كل من السد وأهلي طرابلس.