تاقجوت يدعو العمال الجزائريين إلى التجند للدفاع عن المصالح العليا

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، اليوم الخميس، عمال كافة القطاعات الى التجند للدفاع عن المصالح العليا للبلاد وتمتين الجبهة الداخلية لإفشال المحاولات التي تستهدف الجزائر.

وقال تاقجوت خلال اشرافه بدار الشعب على لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أن عمال كل القطاعات مدعوون. الى “التعبئة والتجند والانخراط في المجهود الوطني بهدف الحفاظ على المصالح العليا للبلاد والمكتسبات المحققة. وكذا تمتين الجبهة الداخلية ومواجهة اصحاب النوايا الخبيثة الذين يحاولون استهداف بلادنا”.

كما أشاد تاقجوت بمضمون رسالة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجهة الى العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل وما تحمله من “دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة” مجددا دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين. لكافة “القرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل انعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للعمال والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”.

وذكر الامين العام أن “الاوضاع الاقليمية والدولية السائدة اليوم تتطلب من العمال الاجتهاد والعمل أكثر من أي وقت مضى.” داعيا الى “التحلي بالروح والعزيمة. والوعي التي سادت لدى العمال إبان الثورة التحريرية المجيدة. وخلال سنوات المأساة الوطنية للدفاع عن مؤسسات الجمهورية”. لا سيما وأن الجزائر حققت خلال السنوات الاخيرة -كما قال- “العديد من المكاسب الايجابية. التي تثبت أن مسعى رئيس الجمهورية يضع العامل في صلب اهتماماته”.

وبعد أن نوه بالمواقف المشرفة للجزائر تجاه القضايا العادلة في العالم. عبر تاقجوت عن “التضامن المطلق” للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع نضالات. العمال في فلسطين والصحراء الغربية.

وكشف من جهة أخرى أن الاتحاد سينظم “قريبا”. عدة لقاءات مع مختلف القطاعات

الوزارية وأرباب العمل الى جانب ندوة افريقية في شهر أكتوبر القادم.