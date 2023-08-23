تحسبا لمواجهة النجم الساحلي.. شباب قسنطينة مرتقب اليوم بتونس

يرتقب أن يحل الممثل الثاني، للجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نادي شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، بالأراضي التونسية، تحسبا لمواجهة النجم الساحلي.

ويلتقي “السياسي” بالفريق التونسي يوم السبت المقبل، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من “الشامبينز ليغ”

وأكد موقع “نسمة سبور” التونسي، بأن إدارة النجم الساحلي، جهزّت لوفد شباب قسنطينة، استقبالا يليق بـ “ليتوال” ويليق أيضا بالترحاب الذي وجده الفريق في الجزائر، بعيدا عن ما حصل بين الجمهور.

للإشارة فإن شباب قسنطينة، رهن حظوظه في مواصلة مغامرته ضمن أغلى البطولات الإفريقية، بعدما سقط ذهابا بملعب الشهيد حملاوي، بثنائية نظيفة.