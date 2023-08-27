تربص الخضر ينطلق رسميا يوم الـ 4 سبتمبر الداخل

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” يوم الـ 4 سبتمبر الداخل، موعدا لانطلاق تربص الخضر، الخاص بفترة التوقف الدولي المقبلة.

وكشف المكلف بالإعلام لدى “الفاف” عبود باي صالح، في تصريح خص به الإذاعة الجهوية لعنابة، بأن انطلاق التربص سيكون من أول أيام “الفيفا” الأحد، 4 سبتمبر المقبل.

مبرزا بأن التشكيلة الوطنية ستخوض تدريباتها بسيدي موسى، قبل التنقل يوم الأربعاء 6 سبتمبر إلى مدينة عنابة، تحسبا لملاقاة تنزانيا في اليوم الموالي بداية من الساعة 20:00.

كما أوضح عبود، بأن العناصر الوطنية، ستخوض يوم الأربعاء 6 سبتمبر حصة تدريبية بملعب 19 ماي 56، الذي سيحتضن لقاءاهم أمام تنزانيا، برسم الجولة 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بساحل العاج.