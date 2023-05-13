تسوية الجولة الـ20.. الكناري والبيض في صدام بـ 6 نقاط

يحتضن ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة الـ 18:00، قمة مصيرية، بين شبيبة القبائل والضيف، مولودية البيض، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 20 من البطولة.

ويدخل الكناري الذي سيكون مدعوما بأنصاره، مباراة اليوم بهدف تحقيق انتصار جديد، يجعله يصل إلى النقطة الـ 24 ويغادر لأول مرة ومنذ فترة طويلة منطقة السقوط.

وتراهن الشبيبة، بقيادة بوزيدي، على عودة المتألق آدم رجم. إلى المنافسة من أجل تخطي عقبة مولودية البيض. ومواصلة سباقهم نحو تحقيق البقاء في حظيرة الكبار.

إلا أن المنافس الذي يملك 30 نقطة، ليس في مأمن عن مقصلة السقوط هو الآخر، ولن يدخل اللقاء في ثوب الضحيّة.

وسترمي المولودية بكل ثقلها في لقاء اليوم. من أجل العودة إلى الديار بنقطة وحيدة تؤكد بها صحوتها الأخيرة، بعد انتصارين متتاليين أمام الأربعاء وشلغوم العيد. وتقرّب الفريق من ضمان البقاء.