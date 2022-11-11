تطوير لقاح مضاد لمتغيرات أوميكرون

إبتكر خبراء مركز “غاماليا” لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، لقاحا جديدا مضادا لمتغيرات “أوميكرون” BA.4 وBA.5.

وكشف مدير المركز، الدكتور ألكسندر غينسبورغ، ّلـروسيا اليوم، أن “سبوتنيك V” هو أساس اللقاح الجديد.

ويحتوي اللقاح، على مجموعة محدَّثة من المستضادات لمكافحة المتغيرات الأخيرة للفيروس التاجي المستجد.

واللقاح الجديد جاهز للاختبار، حيث أنه وبعد انتهاء إجراءات التسجيل سيطرح في الأسواق.

وأوضح الدكتور، أن كل مستضاد جديد في اللقاح الحالي، محسن ضد أحدث المتغيرات، ويعتبر دواء جديدا يتطلب اختبارا طويل الأمد.

مشيرا إلى أنه يستحيل الحصول على علاج حاليا لـ COVID-19، لأنه بحلول وقت تسجيل الدواء، يكون هناك ما يكفي من الوقت لظهور متغيرات جديدة للفيروس.

لذلك يدرك الأطباء ضرورة تغيير تركيبة اللقاحات بسرعة حتى في حالة الأنفلونزا. حيث سنويا تحدد منظمة الصحة العالمية التطعيمات ضد هذا المرض.