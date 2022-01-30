تعيينات وتحويلات جديدة بمجمّع سونلغاز والشركات التابعة له

ترأس الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة التّعيين للمجمّع، بمقر المديريّة العامّة.

وحسب بيان للشركة، خصّص الاجتماع، لإقرار جملة من التعيينات والتحويلات. على مستوى مجمّع سونلغاز والشركات التابعة له، وكذا على مستوى مديريات التوزيع للولايات.

كما حضر الإجتماع، كلّ من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلّي. وعدد من الإطارات المسيّرة للشركة.

وتضمّنت التعيينات الجديدة، إطارات مسيّرة بالشركة الأم، وكذا الشركات التابعة لها. فضلا عن تعيينات وتحويلات لمديري توزيع الكهرباء والغاز بالولايات.

كما تأتي هذه الحركة، في إطار إعطاء نفس جديد، ومنح فرصة لكل الكفاءات والإطارات الشابة. وبعث ديناميكية جديدة سواء على مستوى المجمّع، والشركات أو حتى مديرات التوزيع بالولايات.

مما يساهم في تحسين المرفق العام، وأداء أحسن للخدمة العمومية والتقرب أكثر من المواطنين.

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سونلغاز تفسح المجال للشباب وتمنح الفرصة للكفاءات

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، أن خارطة طريق المجمّع ومنهجية العمل ترتكز أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات. وجاء ذلك، في كلمة لعجال، خلال اجتماعه سابق له، مع الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، بمقر المديرية العامة. وحضر اللقاء، الأمين العام للمجمّع والمدير التنفيذي للرأس المال البشري بالنيابة الدكتور محمد شرتوح. أين أكّد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، على العمل رفقة الشريك الاجتماعي خدمة لمصلحة العامة للعمّال بالدّرجة الأولى. وعدم ادّخار أي جهد لتهيئة ظروف ملائمة ومريحة في العمل لضمان نجاح مسعى الارتقاء بالراس الماس البشري للشركة. كما شدد عجال، على أن العمل لن يكون بطريقة أحادية بل بالتّعاون والتشاور مع الشريك الاجتماعي. ويأتي ذلك لتحقيق مكاسب أكبر لعاملات وعمّال سونلغاز الرّائدة. كما شرح المسؤول الأول عن سونلغاز، خارطة طريق المجمّع ومنهجية العمل. وكذا الأوليات التي يتعيّن الشروع فيها بالتشاور مع كلّ الفاعلين والشّركاء. والتي ترتكز أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات من جهة، وضمان الشفافية التّامة من جهة أخرى. ومن جهتها، عبّرت الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، عن استعدادها الكامل للعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعاملات والعمّال. مؤكدة أن هذا يتأتى بالتعاون مع الرئيس المدير العام للمجمّع.

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