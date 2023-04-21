تلمساني: “تلقيت ضمانات من المنتخب المغربي الأول لكنني اخترت الجزائر”

أطلق حارس رديف نادي تشيلسي الانجليزي، سامي تلمساني، تصريحات مثيرة، أكد من خلالها، بأن اختياره تمثيل الجزائر، على حساب المغرب، كان عن قناعة ولا علاقة له بالانتهازية مثلما أراد البعض تفسيره.

وكان صاحب الـ 18 ربيعا، قد أعلن شهر فيفري الماضي، عن تغيير جنسيته الرياضية، تمهيدا لتمثيل الخضر، بعدما شارك رفقة الفئات الشبانية للمنتخب المغربي في وقت سابق.

وفي حوار مطول، خص به صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، عاد تلمساني، للحديث عن الضجة التي أثيرت، حول اختياره وقال: “بعض الجماهير، وجدت أن تواصلي يشبه الاستفزاز، ولكن لم يكن الأمر كذلك.. أردت فقط أن أظهر فخري باللعب للجزائر، وهذا ما كنت أريده منذ أن كنت صغيرا”.

وأضاف حامي عرين شبان “البلوز” في السياق ذاته: “إنه حلم أن أجعل والدي فخور، وعائلتي أيضا، وأنا كذلك، هذا مرادف فقط للفخر، الذي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن أبدا استفزازا”.

كما أوضح ذات المتحدث، بأنه أراد تمثيل قميص الجزائر، منذ أن كان صغيرا، ولا علاقة للأمر بأن يكون انتهازيا.

قبل أن ينفي تلمساني كل الإشاعات التي روج لها إعلام المخزن، الذي تحدث عن فقدانه الأمل في حمل ألوان المنتخب المغربي، الأمر الذي دفعه لاختيار الجزائر.

وحول هذه النقطة قال: “إذا أراد الناس أن يعرفوا الحقيقة في القصة.. أسبوع قبل اختياري الجزائر، مدرب حراس المغرب، عمر حراك، اتصل بي، وأراد أن نلتقي في لندن من أجل الحديث عن استدعاء قريب للمنتخب الأول.”

قبل أن يختم الحارس، الذي التحق بنادي تشيلسي قادما من أف سي باريس الفرنسي، قائلا: “..وحتى بعد إعلاني عن اختيار الجزائر، أرسل لي (يقصد مدرب حراس المغرب) رسالة صوتية وقال لي، إنه يحترم قراري.”