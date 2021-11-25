تل أبيب تنقلب على المخزن .. برامج التجسس ممنوع بيعها للمغرب مستقبلا

أفادت وكالة رويترز نقلا عن صحيفة كالكاسيست الصهيونية اليوم أن أسرائيل قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنيات للتجسس والامن الإلكتروني. من بينها المغرب التي كانت زبونة للكيان الصهيوني من خلال إقتناء برنامج بيغاسوس. وجاء هذا بعد ليلة من توقيع إتفاقية أمن ودفاع مع الكيان الصهيووني.

وكشف ذات المصدر انه إسرائيل ستمنع كل من المغرب المكسيك السعودية الإمارات من إستيراد تقنيات أمن الأنترنت إسرائيلية. كما قلصت قائمة الدول المؤهلة لإقتناء هذه التقنيات من 102 دولة إلى 37 دولة.

وعقب صدور تقرير الصحيفة ردت وزارة الدفاع الصهيونية انها تتخذ القرار أوالخطوات المناسبة عندما تنتهك شروط الإستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير تصدرها، كما انها لم تأكد إلغاء أي ترخيص.

وواصل ذات المصدر ان إسرائيل تتعرض لضغوط من أجل توقيف صادرات برامج التجسس منذ جوان الماضي بعد ان تم فضحت مجموعة من المؤسسات الإخبارية الدولية ان برنامج بيغاسوس المطور من مجموعة “إن.إس.أو” تم إستخدامه لإختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين من عدة دول عبر العالم.

ودفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير منتجات الأمن الإلكتروني التي تديرها وزارة الدفاع.

وكانت وفيوقت سابق منظمة العفو الدولية وأيضا مختبر المواطن بجامعة تورونتو قد صرح ان المغرب والإمارات المطبعين مع الكيان الصهيوني وكذا السعودية والمكسيك من بين الدول التي إرتبط فيها برنامج الجوسسة بيغاسوس بعمليات مراقبة سياسية.

من جهة اخرى نفت مجموعة “إن.إس.أو” إرتكاب أي مخالفات مؤكدة انها تبيع برامجها للحكومات والوكالات فقط كما ان لديها ضمانات لمنع إساءة إستخدامها.

وزار وزير الدفاع الصهيوني أمس المغرب من اجل التوقيع على إتفاقية بيني غاتس تفاهم مع المغرب. للتعاون في مجال الدفاعي بين الكيان والمخزن.

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أعلن الكيان الصهيوني، أن وزير دفاعه بيني غانتس، وقع خلال زيارته إلى الرباط اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن.

وجاء الإعلان على لسان متحدث باسم وزارة دفاع الكيان الصهيوني –حسب ما نقله موقع روسيا اليوم-. كما تأتي المذكرة على وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن بالصحراء الغربية من جهة وضد الجزائر من جهة أخرى.

وتوجه وزير الدفاع الصهيوني، “بيني غانتس” للمغرب بزيارة تعتبر الأولى من نوعها لوزير دفاع الكيان الصهيوني على الأقل بصفة علانية. وهو المعروف عنه بأنه مقل في تنقلاته للخارج باستثناء الولايات المتحدة الأميركية ، لأسباب يعتقد بأنها أمنية بالدرجة الأولى.

وتحدثت مصادر إعلامية أوروبية عن إمكانية الاتفاق أيضا على تسليم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للمغرب. إضافة إلى إقامة قواعد عسكرية للتصنت والاستعلامات والتنسيق وتبادل المعلومات.

حملات في المغرب رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني

وأطلقت جمعيتان مغربيتان، اليوم الثلاثاء، حملة رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، المرتقبة غدًا إلى البلاد. وجاءت الحملات وفق بيانين لكل من جمعية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” غير حكوميان.

كما قال بيان الجبهة المغربية، إنها “تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني للمغرب”. ودعت الجبهة الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية ومواطني البلاد، إلى المشاركة بوقفة احتجاجية رفضا لزيارة غانتس، الأربعاء، أمام برلمان البلاد بالرباط.

وأشارت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، أنها تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني، دون تفاصيل أكثر. كما أطلقت المنظمتان وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “لا مرحبا بالقاتل غانتس”، حسب البيانين.

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