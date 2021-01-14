تمديد إجراء منع حفلات الزواج والختان.. وعقوبات صارمة ضد المخالفين

قررت الحكومة، اليوم تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني.

حسب ماجاء في بيان للوزارة، فإنه تقرر فيما يخص التجمعات والحشود العامة مايلي:

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية،عبر كامل التراب الوطني،ولاسيما حفلات الزواج

والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.

تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.