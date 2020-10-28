توقيف 23 بارون مخدرات وحجز 26 قنطار زطلة خلال أسبوع

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الأمن الوطني والجمارك، 23 تاجر مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تم توقيف المعنيين، خلال عمليات متفرقة، بالفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر 2020.

وضبطت ذات المصالح، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ26 قنطار و13,5 كيلوغرام.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 3 تجار مخدرات وحجزت 15 قنطار و23 كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة ببشار.

كما أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود ومصالح الجمارك بالنعامة، 4 تجار مخدرات آخرين.

وتم ضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ9 قناطير و11 كيلوغرام.

وفي نفس السياق، تم توقيف 16 تاجر مخدرات وحجز 179,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و39844 قرص مهلوس و8 مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من الوادي وتلمسان وعين تموشنت وتلمسان ووهران وباتنة وورقلة وتبسة وأم البواقي.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش، 42 شخصا، كل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت.

وحجزت المفارز، 23 مركبة و73 مولدا كهربائيا و49)مطرقة ضغط و107 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 6,545 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 42 شخصا وحجزت 21 بندقية صيد و4019)خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و138474 وحدة من الألعاب النارية و40308 وحدة من مختلف المشروبات و4860 حزمة من مادة التبغ و17 مركبة.

وتم هذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من بكل من سطيف وخنشلة وتبسة وقسنطينة وبجاية والمسيلة، وتيزي وزو وورقلة ومستغانم وسعيدة والأغواط والوادي وإن أمناس.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ9821 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 65 شخصا، كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر وعنابة وسكيكدة والطارف وتلمسان.

فيما تم توقيف 8 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وبشار وعين قزام والنعامة وورقلة، والوادي وتبسة وعين تموشنت.