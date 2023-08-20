تولوز يحوّل شايبي إلى الرديف

قررت إدارة نادي تولوز الفرنسي، تحويل لاعبها الدولي الجزائري، فارس شايبي، للتدرب رفقة تشكيلة الرديف.

وجاء قرار تحويل شايبي للرديف، بعدما أعفاه مدرب تولوز، كارليس مارتينيز نوفيل، من مواجهة أمس السبت، أمام باريس سان جيرمان، برسم الجولة الـ 2 من الليغ1، بحجة وجود مفاوضات بينه وبين أحد الأندية الراغبة في ضمّه.

وكشف موقع ” ladepeche” الفرنسي، بأن صاحب الـ 20 ربيعا، المطلوب في آنتراخت فرانكفورت الألماني، يتدرب حاليا مع الرديف.

كما أعاد الموقع ذاته، نشر صورة أطلقها لاعب الخضر عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام” من تدريبات الرديف، أرفقها بتعليق ساخر، قال فيه إن تولوز، سيسطر على بطولة “الناسيونال2” بهذه التشكيلة.