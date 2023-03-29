ثلاثي جزائري “أفضل العرب” تقييما في أوروبا

تربع ثلاثة لاعبين جزائريين، على عرش قائمة أفضل العرب تقييما في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حسب موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصاء.

وأعلن موقع “سوفاسكور” العالمي، عن قائمة أفضل اللاعبين العرب تقييما في أقوى بطولات القارة العجوز، والتي شهدت تواجد كل من إسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب ورياض محرز.

وتصدر نجم الخضر ونادي ميلان الإيطالي، بن ناصر، القائمة بـ 7.29 متقدما بفارق بسيط عن زميله في المنتخب ولاعب أنجي الفرنسي بن طالب، الذي حصد تقييم 7.22، بينما حل محرز ثالثا بـ 7.18 مناصفة مع التونسي إلياس السخيري لاعب كولن الألماني.