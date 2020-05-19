جراد: أغلبية حالات عدوى كورونا سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات

الوطني
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جراد: أغلبية حالات عدوى كورونا سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات
بقلم نادية بن طاهر

كشفت التحقيقات الوبائية التي أجرتها وزارة الصحة، أن أغلبية حالات العدوى بفيروس كورونا، قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص.

وانطلاقا من هذه الـمعاينة، فإن الحكومة تدعو الـمواطنين إلى التحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية، وبأقصى درجات اليقظة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وحث الوزير الأول، المواطنين، على تجنب كل الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا، ولاسيما الحشود من الناس والتجمعات العائلية.

وبهذه الـمناسبة، فإن الحكومة تذكر جميع الـمواطنين بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي.


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