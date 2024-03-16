حاج رجم: “الريمونتادا أمام الشلف تاريخية وخالدة”

نوّه رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بالفوز الذي حققه فريقه أول أمس، على حساب أولمبي الشلف، في افتتاح لقاءات الجولة 20 من البطولة.

وكان العميد، قد قلب تأخره بثلاثية لهدف في المرحلة الأولى، إلى انتصار كبير بسداسية لثلاثة أهداف في الشوط الثاني، من المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية.

وقال حاج رجم: “كانت أمسية أخرى من ليالي “العميد” الخالدة. صحيح قد يراها البعض مجرد مباراة في البطولة لا هي نهائي ولا موعد حاسم. ولكن بالنسبة لكل من يحمل عشق الأخضر والأحمر في قلبه فقد كانت تاريخية وخالدة”.

وواصل رئيس المولودية في تغريدة على منصة “إكس”: “نعم هي أكثر من مجرد ثلاث نقاط وفوز بسداسية وريمونتادا مبهرة. هي أمسية تجسدت فيها قيم ومبادئ المولودية الحقيقية. بداية بالسلوك المثالي لٱنصارنا الأوفياء والروح الرياضية. التي تحلوا بها طيلة 90 دقيقة رغم التأخر في النتيجة بالإضافة لدعمهم اللامتناهي”.

كما أوضح حاج رجم، بأن الأمر أكثر من مجرد فوز، بل كان ثمار مجهودات المئات ممن يسهرون على هذا النادي من لاعبين وطاقم فني وإداري وطبي وإعلامي ولوجيستيكي وأعوان الأمن.

مضيفا: “فوزُ كان هدية اللاعبين لزميلهم يوسف بلايلي في يوم عيد ميلاده. وهو الذي غاب عن الميدان بسبب العقوبة لكنه كان حاضرا في الملعب وساندهم بقوة”.

وختم رئيس العميد: “هنيئا أيضا للجزائر بسهرة مثالية بين أبناء الشعب الواحد. أين شاهدنا موائد إفطار للصائمين لفائدة أنصار جمعية الشلف والذين جلسوا في مدرجات ملعب 5 جويلية بدون أي فاصل أو حاجز بينهم وبين أنصارنا.. عاشت المولودية بقيمها ومبادئها”.